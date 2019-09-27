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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiye gitme kararı aldı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği 30 günlük hak mahrumiyeti cezası, Tahkim Kurulu tarafından kaldırılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gitme kararı aldı.

27.09.2019 17:57

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fanatik'in haberine göre PFDK'nın verdiği 30 günlük hak mahrumiyeti cezası Tahkim tarafından kaldırılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dev derbiye gitme kararı aldı.

VOLKAN DEMİREL DE GİDİYOR

Fenerbahçe'de Volkan Demirel de derbiye gidecek. Ersun Yanal'ın teknik ekibine katılan Volkan, derbiyi Türk Telekom Stadı'nda soyunma odasından takip edecek.

MÜCADELE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, TT Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak dev karşılaşma, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiye gitme kararı aldı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

YORUMLAR(5)
HAMZAT07:GALATASARAY gelince cezalar gelişi güzel bol keseden yazılıyor diğer takımlara ceza iptali . . . ÜLKEMİN HER YERİNDE ADALET BİTMİŞ bugün bize yarın başkasına devam edin böyle !
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MERT:SD; Anlamadıysan yprum yapmak zorunda değilsin. . İşinize gelmedi mi 3 maymunu oynamayın
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SD:kardeş ne saçmalıyorsun?
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AKREP:Tam adamları. İkisi de ortamı gerici tiple.
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ADINIZI YAZIN:helal sana baskan dik dur kucultme kendini onlar gibi
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