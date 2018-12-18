18 Aralık 2018, 15:08
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ersun Yanal'la İlgili Sözlerimde Hata Yaptım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Ersun Yanal'la çalışmayı düşünmüyordunuz, neden fikrinizi değiştirdiniz?" sorusuna "Ersun Yanal kafamdaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Ben asla, asla demeyen bir insanım. Hata yaptıysam hatamdan dönerim." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlenen imza töreninde " Ersun Yanal'ı getirmeyeceğinizi söylemiştiniz, ne oldu da fikriniz değişti?" sorusuna cevap verdi.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"BEN ASLA, ASLA DEMEYEN BİR ADAMIM"

"Ocak ayında Ersun Yanal hakkında görüşlerimizi belli ettim, o zaman hocamız Cocu'ydu ve uzun vadede kendisi ile devam edebileceğimizi düşünüyorduk. 10. hafta itibariyle bu kararımızdan vazgeçtik. Ben, asla asla demeyen bir insanım. Hata yaptıysam hata yaptım derim ve hatamdan dönerim. Demişim ki "Bugün olmayacak, yarın da olmayacak". Hatta hocamız da medyada PR kampanyası var demişim, bire bir sözlerim bu şekilde. Söylediğim en ağır şey şu olmuş; Ersun hocayla uzun vadeli proje yapacağımızı düşünmüyorum.

"SÖYLEMLERİMİZDE HATA YAPTIYSAK, HATA YAPMIŞIZDIR"

Şu anda fikir değiştirdik, o zaman yabancı hocayla devam etmek istiyorduk ve medyada bir kampanya yapıldığını düşünüyordum. Ne yazık ki spor medyamız, spora katkı değer katmaktan ziyade, güzelliği ön plana çıkartan, 5-6 ismin kurguladığı dünyada yaşıyoruz. Ersun hocamızla buluştuktan sonra kafamdaki bütün soruları kendisine yönelttim ve tatminden daha fazlasını oldum. Ersun hoca, kafamdaki bütün soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Dolayısıyla daha önceki söylemlerimizde hata yaptıysak hata yapmışızdır." açıklamasını yaptı.

Ersun Yanal,Ali Koç

YORUMLAR (36)
FENERLİST: ALİ KOÇ DEFOL fenerbahçeden büyük değilsin. git kale arkasında izle maçları
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53 ATMACA FENERLİ: ALİ KOÇ iyi bir taraftar ama kulüp yönetme meziyeti yok. Fenerbahçemiz maalesef kötü durumda bu sene zaten imkansız seneyede toparlama süreci derken gene bişey olmaz çünkü oturmuş takımlar var. Hayal görmeyelim en az 2 sene ortalarda yokuz inşallah şansımız yaver giderde ligden düşmeyiz yoksa şimdi olduğu gibi herkesin maskarası olur tüm fenerliler
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FENERLİ: sen defolda aziz başkan gelsin.yoksa takım küme düşecek.yaşasın aziz başkan
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FATİH: Ersun yanal transfer falan hikaye 2011 de ki gibi tarlalari surun baskan en iyi bildiginiz isi yapin..
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  • FB 1907 : lan hamsi asıl sikeçi siziisniz sike yapıpta sampiyon olamayan tek takım ha 70 li yıılarda sikeyle güzel sampiyon oldunuz riz eordu samsun zonguldak kafadan 16 puan ama nankörsün hepsini de sen düşürdün kğmeye siz bu pislikle 50 sene daha sampiyon olmazsınız
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