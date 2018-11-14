14 Kasım 2018, 21:38
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jailson'a Ceza Vereceklerini Açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı karttan sonra 8 maç ceza alan Jailson'a ağır bir ceza vereceklerini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jailson'a ağır bir ceza vereceklerini söyledi. Koç, "Derbi maçından beri bir kişiyi federasyondan yönetim kurulu üyesi olsun, çalışanı olsun, aramadık. Derbi sonrası konuşmadık, 1 gün bekledik ve hakkımızı savunmak için video görüntüleri ile açıklama yaptık. Alanya maçından sonra soru geldiği için başkan yardımcımız gelen soruya bir açıklama yaptı." dedi.

"TAHKİM'DEN SONRA CEZAYI VERECEĞİZ"

Bizim tutumumuzda saygıda kusur etmemeye çalıştık. Hatası çok olan konuşur ve çok konuşan da çok hata yapar. Bir yaptığımız tek açıklamada gol atan oyuncumuzu en iyi şekilde cezalandıracağımızı söyledik ve Tahkim'den çıkacak cezadan sonra da cezayı vereceğiz. Savunmamız bittikten sonra cezalarımızı görebilirsiniz. Beklenti var. Şiddete, kavgaya alışılmış." ifadelerini kullandı.

Ali Koç,Jailson
14 Kasım 2018 Çarşamba 21:38



YORUMLAR (10)
ADINIZI YAZIN: hayir baskan yanlis olur belhada devamli faul yapti macta sakatlama pahasinao tokat onun icin yedirdi vede iyi yapti ceza verme zaten 8 mac ceza aldi bosa
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GSLİ: juninho capixaba sol bek 21 yaşında brezilyanın gremio takımında kiralık oynuyor corinthinasın oyuncusu. kaliteli bir oyuncu yıldızı parlayabilir
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DÜRBÜNLÜ: Fenerin bu sene kümeye düşürülmesi şarttır,bu konuda tüm takımlarımız işbirliği içinde olmalıdır.
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