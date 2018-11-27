27 Kasım 2018, 11:19
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Koeman'la Yolları Devre Arasında Ayıracak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dinamo Zagreb ve Kasımpaşa maçlarından kötü sonuçlar gelmesi halinde Erwin Koeman'ın görevine son verecek.

Fenerbahçe'de büyük umutlarla başlayan değişim süreci hayal kırıklığına dönüşmüş durumda... Phillip Cocu'nun kovulmasıyla kendisini bir anda teknik direktörlük koltuğunda bulan Erwin Koeman'ın Galatasaray, Anderlecht, Alanya karşılaşmalarında yaşattığı yalancı bahar, Karadeniz'de Trabzon fırtınasıyla yine kışa döndü. Camia da eleştiri oklarını artık yönetime ve takımın mimarı olarak kabul edilen sportif direktör Damien Comolli'ye çevrildi.

Rekorları tersten kırmaya başlayan sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, acil müdahale paketi için düğmeye bastı. Önce statta hemen ardından da İstanbul'a dönüşte bir toplantı yapan Fenerbahçe yönetimi, Comolli ve Koeman'dan hesap sordu. İkiliden kapsamlı bir rapor istenirken, Comolli'nin kredisinin iyice azaldığı öğrenildi.

ERSUN YANAL İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Yapılan durum değerlendirmesinden çıkan karar devre arasına kadar Erwin Koeman'la devam edilmesi yönünde. Ancak, Dinamo Zagreb ve Kasımpaşa karşılaşmalarından da kötü sonuçlar gelmesi hâlinde sarı-lacivertlilerde daha erken bir hoca değişikliği yaşanabilir. Futbolcular için ağır para cezaları planlanırken, kadro dışı bırakma hamlelerinin de devam edebileceği öğrenildi. Tesislerde oyuncularla bir konuşma gerçekleştiren Başkan Ali Koç, "Bu kadar kötü oynamaya hakkınız yok. Hepiniz kendinize çeki düzen verin" sözleriyle son uyarıyı yaptı. Öte yandan daha önce yapılan olumsuz açıklamalara rağmen yönetimin devre arasında Ersun Yanal'ı göreve getirmek için temaslara başladığı belirtildi.

(Türkiye)

Kasımpaşa,Dinamo Zagreb,Ali Koç
27 Kasım 2018 Salı 11:19



YORUMLAR (14)
YUNUS CAN 29: Ersun Yanalda bir şey yapamaz bu takıma, mucize aramayın artık, Adam gibi 5 futbolcu alınmazsa düzelmez , bir de Comolli derhal göndereilmeli.
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12 NUMARA: Taraftarı dinleseniz bu takım Cl''de oynar her sene. . .
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SADO: Bundan daha kötü sonuçmu olur kasımpaşayada yenilırsın neyi bekliyon daha şimdiden türk hoca getir geç olmadan
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HAKAN: sayın başkan, bu kadro, hangi hocayı getirirsen getir, bundan farklı top oynayamaz. hiç olmazsa fazla para harcama... bu seneyi sildik, küme düşmezsek, şampiyon olmuş gibi sevineceğiz. tüm gücümüzle alttan 4. olmak için oynayalım.
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FENERLİ.: Yalnız deyil sin kardeşim bide yazıyoruz kimse dinnemiyorki bu takımın tek çıkar yolu ersun yanal dır.oda bu futbolcularla olmaz ayevmiş solimaniden ferey mis bunlardan futbolcu olmaz.eskileri oynatin bunlardan daha iyi oynar ozan tufan nerde alper nerde Şener nerde dirar nerde volkan vay halimize vay sanpiyonluk belemiyoruz da kümede Kalaycı inşallah.
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