Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ryan Babel'i Gözüne Kestirdi

Ocak ayında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ve şu anda Premier Lig'de kötü günler geçiren Ryan Babel, sezon sonunda İngiltere'den ayrılacak. Fenerbahçe'nin sezon sonunda bonservisini eline alacak Ryan Babel için nabız yokladığı iddia edildi.

Fulham formasıyla şu ana kadar 4 maçta görev alıp 1 asist yapan Ryan Babel'in İngiliz ekibiyle 6 aylık opsiyonlu bir anlaşma yaptığı ortaya çıkarken, Fulham'ın kümeye düşmesi veya ligde kalması halinde Hollandalı yıldızın istediği an takımdan ayrılma hakkının olduğu öğrenildi.

"BABEL YAZIN LONDRA'DAN AYRILABİLİR"

Süper Lig'de oynadığı futbolla göz dolduran 32 yaşındaki futbolcunun menajeri Winnie Haatrecht Fulham'la yapılan anlaşmanın çarpıcı maddelerini açıkladı. İngiliz kulübüyle 6 aylık opsiyonlu bir kontrat imzaladıklarını belirten Haatrecht 'Babel eğer kararını verirse yazın Londra'dan ayrılabilir' ifadelerini kullandı.

'Oyuncum Fulham'dan ayrıldıktan sonra istediği kulüple masaya oturabilir' sözleriyle detay veren ünlü menajerin, Beşiktaş'ın yaşadığı maddi problemler sebebiyle Fenerbahçe'ye açık kapı bırakması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan İngiliz basını, Ryan Babel'in yeniden Beşiktaş'a dönme ihtimalinin olduğunu öne sürdü.

(Akşam)