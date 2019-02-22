22 Şubat 2019, 09:40
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ryan Babel'i Gözüne Kestirdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fulham'da kiralık olarak forma giyen Ryan Babel'i gözüne kestirdi.

Ocak ayında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ve şu anda Premier Lig'de kötü günler geçiren Ryan Babel, sezon sonunda İngiltere'den ayrılacak. Fenerbahçe'nin sezon sonunda bonservisini eline alacak Ryan Babel için nabız yokladığı iddia edildi.

Fulham formasıyla şu ana kadar 4 maçta görev alıp 1 asist yapan Ryan Babel'in İngiliz ekibiyle 6 aylık opsiyonlu bir anlaşma yaptığı ortaya çıkarken, Fulham'ın kümeye düşmesi veya ligde kalması halinde Hollandalı yıldızın istediği an takımdan ayrılma hakkının olduğu öğrenildi.

"BABEL YAZIN LONDRA'DAN AYRILABİLİR"

Süper Lig'de oynadığı futbolla göz dolduran 32 yaşındaki futbolcunun menajeri Winnie Haatrecht Fulham'la yapılan anlaşmanın çarpıcı maddelerini açıkladı. İngiliz kulübüyle 6 aylık opsiyonlu bir kontrat imzaladıklarını belirten Haatrecht 'Babel eğer kararını verirse yazın Londra'dan ayrılabilir' ifadelerini kullandı.

'Oyuncum Fulham'dan ayrıldıktan sonra istediği kulüple masaya oturabilir' sözleriyle detay veren ünlü menajerin, Beşiktaş'ın yaşadığı maddi problemler sebebiyle Fenerbahçe'ye açık kapı bırakması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan İngiliz basını, Ryan Babel'in yeniden Beşiktaş'a dönme ihtimalinin olduğunu öne sürdü.

(Akşam)

Fulham, Ryan Babel, Fenerbahçe, Babel, Spor


YORUMLAR (13)
CO HART: beşiktaşın ölüleri sizin dirileriniz mi oldu dürümcü tolgayyy oleyy
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RYNBBL-): Pektemek i necipide alın zuhahahha =)
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ANTİ FB: ZATEN BELLİYDİ ALİ KOÇUN BABEL HAYRANLIĞI KADIKÖYDE 35metreden gömdüğünde GÖZLERİ FAL TAŞI GİBİ AÇILDIYDI BU FIRSATI KAÇIRIRMI PUHAHAHAAAAAA
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ANDSMERO: FENEVEDE CİNCONADA GEREKENI YAPTILAR
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POYRAZ: Ali Koç çöp topluyor. Fb yi çöplüğe çeviriyor. GS ve Bjk nin gözden çıkarıp attığı çöpleri topluyor. Kadroya bakın göreceksiniz.
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