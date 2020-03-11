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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti

Fenerbahçe yönetiminin dün 9 saat süren toplantısında Başkan Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti. Sarı-lacivertli takımda Lucescu, Abdullah Avcı ve Okan Buruk ismi öne çıkıyor.

11.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:22

Ersun Yanal'ın yerine teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe 'de, dün 9 saat süren uzun bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda teknik direktör meselesinden, mali konulara kadar kulübün tüm sorunları masaya yatırıldı ve uzun uzun müzakere edildi. Toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ismi de ön plana çıktı. Ancak konu tartışılsa da başkan Ali Koç, Güneş'i veto etti.

B PLANI EROL BULUT

Ajansspor'un haberine göre Medipol Başakşehir'de şampiyonluğa oynayan Okan Buruk, daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Mircea Lucescu, devre arası Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. Bu isimlerden biriyle anlaşılamazsa 'B planı' olarak camianın eski oyuncularından ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile halihazırda boşta olan Tayfun Korkut opsiyonlarına geçilecek.

AYKUT KOCAMAN GÜNDEMDE YOK

Diğer taraftan eski teknik direktör Aykut Kocaman, bugün itibariyle Koç yönetiminin seçenekleri arasında yer almıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Etiketler : Mircea Lucescu, Şenol Güneş, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

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Yorumlar (12)
KARAKARTAL:inşallah vizyonsuz abdullah avcı''yı getirirsiniz takımada iyice patates olur takım.
Cevap Yaz 1 7
AA:ULAN BIR FB OLARAK ALİ KOÇ SEN KIM ŞENOL HOCAYI VETO ETMEK KİM. ŞİMDİDE YENİ BIR KARGAŞA YARATIYORSUN. AMA ŞENOL HOCA SANA CVP BILE VERMEZ. BU YUZDEN MILLI TAKIMLA UĞREŞMA
Cevap Yaz 5 8
HÜSEYİN KIRK:Ali baba çiftliğine yeni bir palyaço arıyor bence Hata üstüne hata yapmış koskoca kulüp Ersun Yanal dan sonra hiç bir planı olmadığı ortaya çıkıyor. Utanç verici bir durum Acaba babadan kalma holdingte bir yönetici müdür işten çıkmadan önce yeni bir müdür almak için bu kadar süre bekliyor mu? Bu Ali Koç tan bu kulübe hiç bir şey olmaz. Yazık
Cevap Yaz 3 9
ULVİ GÜNEŞ:Hayır siz kim Şenol Güneş''i veto etmek kim? Şenol Hoca''nın yardımcılarını bile alamazsınız.
Cevap Yaz 9 12
RAMBO:Christopf Daumu getirin, puahahauaha
Cevap Yaz 3 5
MAHMUT:ali koç kim ki şenol hocayı veto etsin ya :D
Cevap Yaz 8 19
VATANDAŞ:yılmaz vural
Cevap Yaz 5 19
SPOR MERAKLISI:Ne diye bu kadar çok uğraşıyorsunuzki takımın başına teknik direktör olarak abdülkerim durmazı yardımcılığınada kerimcon durmazı getirin.
Cevap Yaz 3 17
YAZIK:şenol hoca milli takımı bırakıp geliyomu ki veto ediyo komedi gibi bunlar yazık fener kimlere kalmış
Cevap Yaz 3 15
TRABZON SPOR:şenol güneş işi şaka heralde
Cevap Yaz 2 12

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