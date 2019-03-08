08 Mart 2019, 10:11
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Son 5 Yılda Sorumsuzca Harcamalar Yapıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım yönetimini hedef alarak "Son 5 yılda yapılan sorumsuzca harcamaların, yanlış yatırımların, günü kurtarma mantığıyla uygulanan finansal yönetim tarzının neticesinde oluşan borç ve faiz sarmalı can sıkıcı." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp dergisinin mart ayı sayısına açıklamalarda bulundu. Koç, "Mart ayı, kulübümüz açısından peş peşe gelen galibiyetlerle çok güzel başladı. Mart ayının ilk günlerinde yaşadığımız başarılı sonuçların sezon sonuna kadar artarak devam edeceğine inanıyorum. Ligin kalan haftalarında ana hedefimiz, son dönemlerde ortaya koymaya başladığımız istekli ve arzulu oyunu maçlarımızın bitiş düdüğüne kadar sergilemek" diye konuştu.

"TAKVİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Ali Koç, "Özellikle takviye yapacağımız bölgelerde, kadromuza yeni oyuncuları katabilmek amacıyla gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz. İçinde bulunduğumuz ve camiamıza finansal anlamda tarihin en zorlu sürecini yaşatan maddi durumlara rağmen, gelecek sezon şampiyonluk kupasını getirmek için, büyük bir titizlik ve yoğunlukla çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"BORÇ DAĞ GİBİ"

Koç, "Özellikle son 5 yılda yapılan sorumsuzca harcamaların, yanlış yatırımların, günü kurtarma mantığıyla uygulanan finansal yönetim tarzının neticesinde oluşan borç ve faiz sarmalı can sıkıcı. Herkes taşın altına elini koymalı. Göreve geldiğimizde borç maliyetleri tahminlerimizin çok daha ötesindeydi. Kampanyamız, mali sıkıntılarımızı aşmanın yanı sıra bizleri bekleyen Finansal Fair Play (FFP) sorununu giderebilmemiz için de büyük bir önem ve fırsat teşkil etmektedir" diyerek eski yönetimi hedef aldı.

Ali Koç, Spor


YORUMLAR (28)
SERDAR: İyide başkanım sende senelerce Aziz Yıldırımı ın yanındaydın. Uyarsaydın içten yıkmak ile meşgul olacağına.
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OSMANLI: sen bence haziranda kongre yap ve git bu işi başaramayacaksın anlaşıldı azize boyna laf sokuyorsun dikkat et en azından kaliteli adamlar getirdi turşusu çıkmış adamlar gelmedi bu takıma arçelik ve bekoyu yönet
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SERDAR: Fenerbahçeyi hakettiği konuma taşıdın tebrikler başkanım.
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ADINIZI YAZIN: yazık sana ınasllah en kısa zamanda kurtuluruz senden. azız baskan cok daha ıyıydı
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MUŞ LU: Aziz Yıldırım seni yanına aldı gel seni eğiteyim sonra sana devir edeyim dedi. Aziz Yıldırım''ı kimse yıkamadı sen içten yıktın. Sana gel futbolu bana bırak diğerlerini sen yönet dedi. Dinlemedin. Sen dünün çocuğusun Aziz Yıldırım yılların kurdu bütün takımlar, siyasiler, mafyalar çeteler birleşti BÜYÜK BAŞKANLA başa çıkamadılar. Git elini öp istişare et, bilgi al. Basın önünde de BÜYÜK BAŞKANI eleştirme.
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