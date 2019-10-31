Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ülker Sports Arena müjdesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beIN Sports ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. İşte Ali Koç'un açıklamaları:

Gideceğimiz adres kesinlikle değişmedi. Farklı yollara sapmış olabiliriz ama çıktığımız ana hedef kesinlikle değişmedi. Mali konuları aylardır, geldiğimizden beri anlatıyoruz. Zaman zaman camiamızın içinde ve sosyal medyada arkadaşlar gösteriyorlar. Bu konulardan bıktık diyorlar ama camia olarak içinde olduğumuz mali sıkıntıların tam olarak farkında değiller.

"GELİRLERİMİZ BORCA GİDİYOR"

Bizim ve diğer kulüplerin mali sıkıntıları geride bırakmamız bir dönemlik iş değil. Bizim ilk yıldaki amacımız nefes almak, yük almamak, orta vadede gemiyi yüzdürmek, orta-uzun vadede de gemiyi limana getirmek, başarılı ve sürdürülebilir mali yapı. Ben seçildiğimizde Türk futbolunun ciddi mali sıkıntılar içinde olduğunu söylediğimde sadece milletvekilimiz Saffet Sancaklı konuşuyordu. Bizim devraldığımız mali yük diğer kulüplerimizden kat kat fazla. 120-130 milyon euro kadar bir girdimiz oldu. Gelirlerimiz yüzde 80-90'ı borçlara gidiyor. Her sene 1.2 milyar lira nakde ihtiyaç duyacağız. 674 milyon liralık bir faiz yükümüz var.

ALİ KOÇ MÜJDEYİ VERDİ

Taraftarımızdan rica ediyorum, destek olmaya devam etsinler. Fener Ol'la 150 milyon liralık bir imkan sağladık, 200 milyon liraydı hedef. Ama o para geldiği gibi gitti açıklarımız dolayısıyla. Camiamıza teşekkür etmek istiyorum. 2012 yılında Ülker Sports Arena'yı inşa ettik. İmar ve iskan izni alınmamıştı, Ülker Sports Arena'nın bulunduğu araziye 6.5 yıllık aranın ardından iskan çıkartılmıştır. Bu konuda çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Salon için emek veren başta Başkanımız Aziz Yıldırım'a ve Ülker grubuna teşekkür ederim.

"BENFİCA'YI ÖRNEK ALIRIM"

En az gençlere süre veren ligiz, en yavaş liglerden biriyiz. Neresinden bakarsanız bakın gerideyiz. Saydığım unsurlar çerçevesinde tek bir kulüp örnek al deseniz Benfica'yı alırım. Yapı olarak Fenerbahçe'ye çok benziyor. Çok kısa süre önce borca batak durumdaydı ama bugüne geldiğimiz zaman sürekli işleyen ve sportif başarı sağlayan, inanılmaz bir akademisi olan, sattığı oyunculardan borçlarını ödemiş bir kulüp.

EN BÜYÜK DUASINI AÇIKLADI

FFP'den dolayı UEFA'ya çok gittik geldik. Onlara göre finansal sorunun en önemli nedeni dernek modeli. Uzun vadeli yapısal reformlar yapılamıyor süre nedeniyle. Burada doğal olarak kamuoyu baskısı ve taraftar baskısı var. Bana sorarsanız süre 4-6 yıl arası olmalı. Seçim döneminde 6 yıla ihtiyacım var dedim. En büyük duam, başkanlığı istediğim zaman bırakmak, istenmediğim zaman değil.

"KULÜBÜN SAHİBİ TARAFTARLARDIR"

Allah her kulübe böyle bir taraftar kitlesi nasip etmez. Bu kulübün gerçek sahipleri taraftarlardır. Geçen sene çok çok kötü bir dönem geçirdik, bir dakika bizi yalnız bırakmadılar. Çok üzüldüler ama bizi asla yalnız bırakmadılar. Mahcubiyeti gidermek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Ben de taraftar gibi düşünen bir insanım. Taraftar ruhum beni buraya getirdi. Onların ruhunu ve hassasiyetini anlayabiliyorum. İnşallah onlara hak ettikleri başarıları getirebiliriz.