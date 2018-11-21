21 Kasım 2018, 09:51
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'la Arayı Düzeltmek İçin Derbiye Gidecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'la ilişkileri düzeltmek için derbiyi tribünde izlemeyi planlıyor. 3 Temmuz'dan sonra gerilen ilişkiler nedeniyle eski başkan Aziz Yıldırım, rakip sahaya gitmiyordu.

3 Haziran'da başkan seçilmesinden sonra diğer kulüplerle sıcak ilişkiler kurmaya gayret gösteren Fenerbahçe başkanı Ali Koç, pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasını da tribünden seyrederek ilişkileri düzeltme yolunda adım atmak istiyor.

Bu sezon hiçbir deplasmanda takımını yanız bırakmayan Koç, Trabzon'da da bu rutini bozmayacak. Fenerbahçe'de başkan Koç ile birlikte tüm yönetim kurulu üyeleri de Trabzon'a giderek tribündeki yerlerini alacaklar.

YILDIRIM, SON MAÇI OTELDE İZLEMİŞTİ

3 Temmuz 2011'den sonra Trabzonspor ile gerginleşen ilişkiler nedeniyle senelerce Trabzon'a gitmeyen eski başkan Aziz Yıldırım, bu yılın ocak ayında oynanan maç için kente gitmiş ancak cezalı olduğu için mücadeleyi televizyondan takip etmişti. Koç, Galatasaray mücadelesini de 10 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda izleyen ilk Fenerbahçe başkanı olurken, Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarında da Fenerbahçe başkan düzeyinde temsil edilmeye başlandı.

Aziz Yıldırım,Trabzonspor,Ali Koç
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:51



YORUMLAR (6)
FERHAN: Türk Futbolu için bir risk olarak görmekteyim . . .
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FB: Beter olun uşaklar ulan uşağum sen gim fner gim beter olun
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ÜMİT: BENCE EN GÜZELİ BAKALIM TRABZON YÖNETİCİ VE TARAFTARLARIN TUTUMU NASIL OLACAK BIRAKIN ŞU 1996 YILINI
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YORGUN FENERLİ: akıllan artık borda mavı sıyasıler bıle bırbırıne ne soyluyor sen hala ne dıyorsun
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BORDO MAVİ: hiç gelme şikeşi seni bırde uefa sponsor oldu şampiyonların bankası dıye
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