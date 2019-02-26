26 Şubat 2019, 15:11
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Valbuena'yla Sözleşme Yenilenmesini İstedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-3 sona eren Beşiktaş derbisinin ardından Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinin uzatılmasını istedi.

Dün akşam tarihi derbide sonradan oyuna giren ve takımına büyük katkı sağlayan Mathieu Valbuena ile 1+1 yıllık daha sözleşme imzalanıyor.

VALBUENA KALİTESİNİ KONUŞTURDU

İlk yarısı 3-0 biten Beşiktaş karşısında ikinci yarıda Moses'ın yerine oyuna dahil olan ve 45 dakikalık performansıyla tecrübesini konuşturan Valbuena Fenerbahçe camiasının takdirini toplarken, derbinin ardından ilerleyen haftalarda Ersun Yanal'ın Fransız yıldızı rotasyon oyuncusu olarak kullanacağı öğrenildi. Oyun görüşü, takıma kattığı hava ve saha içinde arkadaşlarını yönlendirmesiyle hocasının gözüne giren 34 yaşındaki Valbuena, başkan Ali Koç tarafından da alkış alırken, teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla Valbuena'nın sözleşmesinin 1+1 yıl daha uzatma kararının alındığı belirtildi.

VALBUENA'NIN İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Geçmişte Aykut Kocaman ve Cocu'yla çeşitli problemler yaşayan Mathieu Valbuena'nın Ersun Yanal'la yeniden çıkış yapması ve Fenerbahçe'ye daha fazla katkı yapması bekleniyor. Bu sezon 22 maçta görev alan Valbuena 2 gol 6 asist istatistik ortaya koydu. Fransız milli futbolcu 14 kez ilk 11'de sahaya çıktı.

(Akşam)

Fenerbahçe, Beşiktaş, Mathieu Valbuena, Ali Koç, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (19)
MACİT GULDUR.: Ben koyu bir fener bahçeli yaşım 82 kendimi bildim bileli fenerliyim televizyondan izliyorum maçları Valbuena çok aktif bir futbolcu Valbuena nın oynadığı her maç bir başka oluyor. Ama ne yazık ki yabancı oyuncular hem çok para alıyor az oynuyor. içlerinde ayıklanması gerekenler var. (Valbuena hariç) Mon cher valbuena je vouse felicite bien joue
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SORU ?: FENERBAHÇE GELECEK SEZON TFF 1. LİG''DE ŞAMPİYON OLURSA 4. YILDIZI TAKMAYI HAK EDER Mİ?
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...: fenerbahçe hakkinda yaptiğin tüm haberler yalan çikti bu yüzden feyk bir haber bu
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HASANCAN: daha yenımi aklınıza geldı ersun yanal da aykut kocamanda bes para etmez
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MR X: Alexi gönderin en iyi zamanında 34 yaşında valbuena Alexin yarısı etmez sözleşmeyi yenileyin enayiler, Fenerin ligte kacıncı olduğunu görmüyormuş gibi,
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