Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a ateş püskürdü

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Anadolu Efes ile oynanan 5. maçta yaşanan ambulans kriziyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Özsoy şu açıklamalarda bulundu: "Ali Başkan burada olacaktı ama Kulüpler Birliği toplantısı uzun sürdüğü için Bankalar Birliği toplantısı da sarktığı için yetişemedi. Eminim onun da söyleyeceği çok şey vardı, belki bu seriden sonra, belki en kısa sürede açıklama yapar. Ergin Ataman'ın problemi kendisiyle. Bugüne kadar konuşmadık çünkü ciddiye almadık, bizden uzakta olsun istedik. Bunu bir geçim kaynağı yapmış, hocalığı yetmediği için bunu bu şekilde kapatmaya çalışıyor. İyi hoca, iyi insan örneği Obradovic'tir.

"BU NOKTAYA NASIL GELDİK?"

Seride uzun bir yol katettik, basketbolun güzelliklerini konuşmak en iyisiydi ve susmamız eleştirildi. basketbolu, basketbolculara bırakmak istedik. Ancak geldiğimiz noktada konuşmak kaçınılmaz oldu. Dün akşam basketbol dışında insanlık namına üzülecek şeyler yapıldı. Hong Kong'da bir ambulansa 20 saniyede yol verilirken, medeniyetin ne boyuta geldiğini görmüş olduk. bizde yaşananların ardından ne görüntüye ne de başka bir şeye gerek var. Gündemi saptırma anlamında bazı açıklamalar olabilir. Travma riskiyle karşı karşıya kalan oyuncumuz, ambulansla hastaneye götürülmemiştir. Bu noktaya nasıl geldik? Bu durumu ateşleyenler, çanak tutanlar kimlerdir? Bizim kişilerle sorunumuz yoktur.

"KURŞUN GEÇİRMEZ YELEKLE MAÇA ÇIKTI"

Ergin Ataman, hiçbir şey olmadan Ali Koç'a 'azmettirici' dedi. Can güvenliği olmadığı için Ataşehir'e gelmeyeceğini söylemedi, kendi yanına pay kaldı. Bu kişinin, Kızılyıldız, Karşıyaka ve birçok kurumla sorunu var. Polis şapkasıyla maça gelmek mi, kurşun geçirmez yelekle maça çıkmak mı, en son da kulaklık maça çıktığını gördük. Kardeşi, kardeşe kırdırma noktasına geldi. Maalesef Anadolu Efes'in arsızlığı sermaye edinmiş koçunun ardı arkası kesilmeyen tavırları, TBF'nin burada gerekli cezaları vermemesi ve bugün gelinen yer.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Biz şampiyon olacağız. Onları kendi salonunda da yeneceğiz ve şampiyon olacağız. Biz bunun için konuşmuyoruz. Dünyanın her yerinde maç seyrederim, ilk defa otomatik silahlı polisi bir salonda gördüm. Bunlar korkunç şeyler. Spor Şube aklıselim davranmaktadır, onlara teşekkür ederiz. Anadolu Efes'İn antrenörü, başka takımdayken de bunları yaptı ve birçok takımla karşı karşıya geldi. Obradovic'in yüzüne tükürüldüğünde, bunları provoke etmedi ve yürüdü gitti. Biz bunları provokasyon için kullanmadık. Kullanmamak bir teşekkürü gerektirirken, biz eleştirildik.

"TBF YAŞANANLAR ARAŞTIRMALIDIR"

Galatasaray ile kadınlar basketbolda oynadığımız seride aynı hakem bana bütün salon ederken anons yaptırmazken, sadece sonlarda bir anons yaptırırken, ve maç sonu özür dilerken, dün daha taraftarın ne dediği anlaşılmazken, anons yaptırdı. Kendisi bir talimat vermediyse, TBF yaşananları araştırmalıdır. Taraftarın küfür etmesi doğru değil ama neden Ergin Ataman'a bu yapılmaktadır? Arsızlığı sermaye edindiği için 'Ben yaptım, oldu' endamıyla sayın Ali Koç'a bile 'Benden özür dileyin' demek cüretini kendinde bulmuştur."