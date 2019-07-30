Fenerbahçe, Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu

Fenerbahçe, Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşılaştı. Alman ekibi, mücadeleden 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Bayern Münih'in gollerini Müller (3), Goretzka, Renato Sanches ve Coman kaydetti. Sarı-lacivertli takımın tek golü Max Kruse'den geldi. Fenerbahçe üçüncülük maçında Tottenham'a yenilen Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

EFSANELER TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları Audi Cup'a gelerek sarı lacivertli takıma destek oldular. Bayern Münih ile Fenerbahçe arasında oynanan maça gelen Alex de Souza, Pierre van Hooijdonk ve Tuncay Şanlı tribündeki yerlerini alarak desteklerini gösterdiler. Efsane futbolculara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli de eşlik etti.

ROBERTO CARLOS'A YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Roberto Carlos, mücadele öncesi sahaya çıktı. Allianz Arena'da bulunan herkesi coşturan Carlos, taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

TÜRK TARAFTARLARDAN DESTEK

Türk taraftarlar Allianz Arena'daki turnuvaya yüksek katılım gösterdi. Turnuvanın ilk maçından itibaren stattaki yerlerini alan Türk taraftarlar tezahüratlarıyla destek oldular.Öte yandan Fenerbahçe formalı taraftarların yanı sıra stada Galatasaray forması ile de gelenler oldu.