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Fenerbahçe, Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu

Fenerbahçe, Audi Cup'ta Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin tek golü Max Kruse'den geldi. Fenerbahçe üçüncülük maçında Real Madrid ile karşılaşacak.

30.07.2019 20:33
Fenerbahçe, Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu

Fenerbahçe, Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşılaştı. Alman ekibi, mücadeleden 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Bayern Münih'in gollerini Müller (3), Goretzka, Renato Sanches ve Coman kaydetti. Sarı-lacivertli takımın tek golü Max Kruse'den geldi. Fenerbahçe üçüncülük maçında Tottenham'a yenilen Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

EFSANELER TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları Audi Cup'a gelerek sarı lacivertli takıma destek oldular. Bayern Münih ile Fenerbahçe arasında oynanan maça gelen Alex de Souza, Pierre van Hooijdonk ve Tuncay Şanlı tribündeki yerlerini alarak desteklerini gösterdiler. Efsane futbolculara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli de eşlik etti.

ROBERTO CARLOS'A YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Roberto Carlos, mücadele öncesi sahaya çıktı. Allianz Arena'da bulunan herkesi coşturan Carlos, taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

TÜRK TARAFTARLARDAN DESTEK

Türk taraftarlar Allianz Arena'daki turnuvaya yüksek katılım gösterdi. Turnuvanın ilk maçından itibaren stattaki yerlerini alan Türk taraftarlar tezahüratlarıyla destek oldular.Öte yandan Fenerbahçe formalı taraftarların yanı sıra stada Galatasaray forması ile de gelenler oldu.


Bayern Münih, Fenerbahçe, Audi, Spor

YORUMLAR (101)
USAA: mactan sonra ali koc fatih terimin tazminati. . . . . .
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4 1
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USA: fener turnuvaya grmek icin para vermis
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3 2
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FENEV KUS BEYİNLİSİN AMA AKLIN VARSA: HEMEN YURDA DöN YOKSA REAL TOTTHEMiN ATTLETiCONUN ACISINI SENDEN FENA CIKARIR EN AZ 11:0 EZiK GAGANA
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8 5
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FENERLİ: Sen daha transferleri yapmamışsın takım oturmamış ne akla hizmet Bayer nin karşısına çıkıyorsun arkadaş. Mehmetli ozanlı orta saha jaılsonlu, sadıklı defans hattı ile az bile yedik.
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12 0
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FERDİ: Aman Fenere nazar değmesin bayağı Bayern ile başa baş mücadele etti
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12 2
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CENGO: Bayern 8 köşe eder fenevi
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57 17
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EMR: BJK gibi 10 kişi kalsaydı kesin 15 yerdi
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8 6
JOE: sen tinercisin galiba bi liverpol degil ??
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13 19
BARZOYOVSKİ35: Bayern 5 ten az atmaz,
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48 9
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FB DOGAN: iki takımda as kadro çıkıp birbirine diss atmış :) 3, 5 üst garanti 7 ye kadar yolu var inşallah yenilmeyiz.
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