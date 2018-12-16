Fenerbahçe, Bb Erzurumspor ile İlk Kez Karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe
evinde oynayacağı Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor
ile lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile mücadele edecek. Bu müsabaka ile birlikte iki takım lig tarihinde ilk kez mücadele edecek. Sarı-lacivertliler bu sezon aldığı kötü sonuçlardan dolayı ligde 14 puanla 17. sırada yer alırken, mavi-beyazlılar ise aynı puanla averaj farkıyla 16. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe'den 10 maçta 1 galibiyet
Fenerbahçe'de Süper Lig'de bu sezon işler istediği gibi gitmiyor. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle 17. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, ligde son oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Söz
konusu müsabakalarda 5 kez berabere kalan Kanarya, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.
Sakat ve cezalılar
Fenerbahçe'de cezaları bulunan Jailson
ve Roberto Soldado
bu maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel
, Aatif Chahechouhe
, Nabil Dirar ve Ozan Tufan
kadro dışında bulunurken, Oğuz Kağan Güçtekin
, Ferdi Kadıoğlu
, Michael Frey
ve Andre Ayew sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Alper Potuk
, Mathieu Valbuena
ve Tolga Ciğerci
'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus
yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu
ile Serkan Ok
yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat
olacak. - İSTANBUL
Büyükşehir Belediyespor,Erzurumspor Kulübü,Fenerbahçe
16 Aralık 2018 Pazar 13:17