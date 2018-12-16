16 Aralık 2018, 20:52
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Fenerbahçe, Bb Erzurumspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Bb Erzurumspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından iki grubu ayrılan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL Can Bartu Tesisleri,Fenerbahçe
16 Aralık 2018 Pazar 20:52



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