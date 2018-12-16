Fenerbahçe, Bb Erzurumspor Maçına Hazır

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'u konuk edecek olan Fenerbahçe
, bu maçın hazırlıklarını bu akşam Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde saat 18.00'de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda sarı lacivertli futbolcular iki gruba ayrıldı. Dar alanda top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Bu antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, Can Bartu
Tesisleri'nde kampa girdi.
Can Bartu Tesisleri,Fenerbahçe
16 Aralık 2018 Pazar 21:15