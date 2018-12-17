17 Aralık 2018, 19:04
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Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u Konuk Ediyor! Maçta İlk Gol Geldi

Fenerbahçe, BB Erzurumspor

Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Saat 20:00'de başlayan mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

Hafta içinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasının kapanış mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk ediyor. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor. Saat 20:00'de başlayan mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

18' GOL! Fenerbahçe, Ayew'in attığı golle 1-0 öne geçti.

11' Valbuena'nın pasında Slimani'nin yakın mesafeden vuruşu auta gitti.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Özer, Tolga, Lokman, Scuk, Erhan, Kone

Fenerbahçe

YORUMLAR (14)
ANZDOLU CANDIR: Haydi erzurum göster anadolınun gücünü ezik fenere
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LİCELİ: Fener alir
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HARDİ: sampiyon fener gasarayin kabusu
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HASO: Fenerliyim ,erzurumu da sevmem AMA erzurumun kazanmasını isterim.
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KARA KARTAL: Kardeş Erzurumspor’un Ezik Feneri,,Darmadağın Etmesini Rica Ediyorum;))
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