Fenerbahçe Beko: 68-73

SALON: Yubileyny Sports Palace
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Milan Nedovic, Uros Nikolic
ZENIT: Andrew Albicy 3, Will Thomas 13, Andrey Zubkov 2, Austin Hollins 16, Vladislav Trushkin 3, Gustavo Ayon 16, Tim Abromaitis 10, Evgeny Voronov 5, Anton Ponkrashov
FENERBAHÇE BEKO: Derrick Williams
9, Nando de Colo 6, Jan Vesely 11, Kostas Sloukas 12, Nikola Kalinic 3, Leo Westermann 13, Luigi Datome 11, Malcolm Thomas 6, James Nunnally 2
1'İNCİ PERİYOT: 15-19
İLK YARI: 32-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-54
THY Avrupa Ligi'nin 23'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rus temsilcisi Zenit'i 73-68 mağlup etti. Bu sonuçla sarı lacivertliler ligdeki 11'inci galibiyetini elde ederken, Zenit 16'ncı mağlubiyetini yaşadı.
Avrupa Ligi'nin 24'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, 7 Şubat Cuma günü saat 20.45'te İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk edecek.