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Fenerbahçe Beko: 68-73

SALON: Yubileyny Sports PalaceHAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Milan Nedovic, Uros NikolicZENIT: Andrew Albicy 3, Will Thomas 13, Andrey Zubkov 2, Austin Hollins 16, Vladislav Trushkin 3, Gustavo Ayon 16, Tim Abromaitis 10, Evgeny Voronov 5, Anton PonkrashovFENERBAHÇE BEKO: Derrick Williams 9,...

05.02.2020 22:29 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:29Fenerbahçe Beko: 68-73

SALON: Yubileyny Sports Palace

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Nedovic, Uros Nikolic

ZENIT: Andrew Albicy 3, Will Thomas 13, Andrey Zubkov 2, Austin Hollins 16, Vladislav Trushkin 3, Gustavo Ayon 16, Tim Abromaitis 10, Evgeny Voronov 5, Anton Ponkrashov

FENERBAHÇE BEKO: Derrick 9, Nando de Colo 6, Jan Vesely 11, Kostas Sloukas 12, Nikola Kalinic 3, Leo Westermann 13, Luigi Datome 11, Malcolm Thomas 6, James Nunnally 2

1'İNCİ PERİYOT: 15-19

İLK YARI: 32-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-54

THY Avrupa Ligi'nin 23'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rus temsilcisi Zenit'i 73-68 mağlup etti. Bu sonuçla sarı lacivertliler ligdeki 11'inci galibiyetini elde ederken, Zenit 16'ncı mağlubiyetini yaşadı.

Avrupa Ligi'nin 24'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, 7 Şubat Cuma günü saat 20.45'te İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk edecek.



Evgeny Voronov, Malcolm Thomas, Williams, Milan, Spor

Kaynak: DHA

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