Fenerbahçe Beko: 79-100

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Polat Parlak
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 28, Hardy 5, Jones 14, Hadi Özdemir, Mathiang 14, Clark 18, Alper Özcan, Thomas Akyazılı, Doğan Şenli
FENERBAHÇE BEKO: Westermann 15, de Colo 26, Nunnally 16, Williams
5, Thomas 8, Ahmet Düverioğlu 2, Berkay Candan, Ali Muhammed 2, Melih Mahmutoğlu 26
1'İNCİ PERİYOT: 19-24
İLK YARI: 37-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-76
ING Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 100-79 yendi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 15'inci galibiyetini elde ederken Bahçeşehir Koleji ise 13'üncü mağlubiyetini aldı.
- İstanbul