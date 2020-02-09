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Fenerbahçe Beko: 79-100

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Polat ParlakBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 28, Hardy 5, Jones 14, Hadi Özdemir, Mathiang 14, Clark 18, Alper Özcan, Thomas Akyazılı, Doğan ŞenliFENERBAHÇE BEKO: Westermann 15, de Colo 26, Nunnally 16, Williams 5, Thomas...

09.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:42Fenerbahçe Beko: 79-100

SALON: BJK Akatlar ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Polat Parlak

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 28, Hardy 5, Jones 14, Hadi Özdemir, Mathiang 14, Clark 18, Alper Özcan, Thomas Akyazılı, Doğan Şenli

FENERBAHÇE BEKO: Westermann 15, de Colo 26, Nunnally 16, 5, Thomas 8, Ahmet Düverioğlu 2, Berkay Candan, Ali Muhammed 2, Melih Mahmutoğlu 26

1'İNCİ PERİYOT: 19-24

İLK YARI: 37-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-76

ING Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 100-79 yendi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 15'inci galibiyetini elde ederken Bahçeşehir Koleji ise 13'üncü mağlubiyetini aldı.


- İstanbul

Malcolm Thomas, Alper Özcan, Williams, Spor

Kaynak: DHA

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