Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 82-73

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Serkan Emlek, Mehmet Şahin, Can Mavisu

FENERBAHÇE BEKO: Ahmet Düverioğlu 12, Ali Muhammed 6, Sloukas 16, Melli 19, Kalinic 8, Melih Mahmutoğlu 12, Sinan Güler, Datome 4, Guduric 5

ANADOLU EFES: Dunston 6, Moerman 13, Beaubois 14, Micic 16, Larkin 14, Doğuş Balbay 4, Sertaç Şanlı 2, James Metecan Birsen 4, Onuralp Bitim

1'İNCİ PERİYOT: 25-15

İLK YARI: 42-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i 82-73 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, takım halinde etkili oyunuyla farkı açtı ve rakibi karşısında üstünlüğü kurdu. Bitime 1 dakika kala farkı 13 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 10 sayılık farkla 25-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan konuk ekip Anadolu Efes, farkı kapatamasa da bitime 04: 03 kala Sertaç ile farkı 3'e, (36-33) bitime 1 dakika kala da Moerman ile 1'e kadar indirdi (38-37) ancak ilk yarı 42-37 Fenerbahçe Beko üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü periyota etkili başlayan Anadolu Efes, periyot bitimine 9 dakika kala eşitliği sağladı. (42-42) Ardından Beaubois'in serbest atışıyla karşılaşmada ilk kez öne geçen Anadolu Efes, (42-43) sonrasında farkı 5 sayıya kadar çıkarsa da Fenerbahçe Beko, bitime 03: 08 kala Melli'nin serbest atışıyla tekrar öne geçmeyi başardı. (54-53) Üçüncü periyot sonuna doğru kontrolü tekrar eline almayı başaran ev sahibi Fenerbahçe Beko, son periyota 62-57 önde girdi.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Son periyota Sloukas'ın üçlüğü ile başlayan Fenerbahçe Beko, bitime 08: 02 kala Melih ile farkı 9 sayıya kadar çıkardı. (69-60) Son periyotu büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada, oyun kontrolünü sağlayan Anadolu Efes, bitime 05: 31 kala Moerman'ın üç sayılık basketi ile farkı 4 sayıya kadar indirdi. (69-65) Kıran kırana ve karşılıklı basketlerle devam eden oyunda Anadolu Efes, bitime 02: 47 kala Micic'in üç sayılık basketiyle eşitliği sağlamayı başardı. (72-72) Mola dönüşü Melih Mahmutoğlu'nun art arda basketleriyle Fenerbahçe Beko bitime 01: 15 kala farkı tekrar 7 sayıya kadar çıkardı. (79-72) Kalan saniyelerde oyun kontrolünü bırakmayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 82-73 galip ayrıldı.