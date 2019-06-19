19.06.2019 21:49
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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-69 mağlup etti!

Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 85-69 mağlup etti ve seride durumu 3-3'e getirdi. Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde sezonun şampiyonunu 7. maç belirleyecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Anadolu Efes'i 85-69 mağlup ederek seride durumu 3-3'e getirdi. Sarı-lacivertli takımda Marko Guduric attığı 21 sayıyla maça damga vurdu. Şampiyonun belirleneceği son maç, Cuma akşamı saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

"SON MAÇTA HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Melli, "Buraya kadar getirdik, bir galibiyet daha almamız gerekiyor. Son maçta her şeyimizi ortaya koyacağız." dedi.

"HİÇBİR ZAMAN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Nikola Kalinic, "Seriyi son maça şampiyonluk maçına taşıyacağımızı biliyorduk. Bugün burada bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada bu seyirci önünde oynamaktan büyük keyif alıyoruz. Son maç artık final maçı. Hiçbir zaman geri adım atmayacağız." diye konuştu.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-69 mağlup etti!
Anadolu Efes, Beko, Fenerbahçe, Spor

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