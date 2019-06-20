Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde 6. maça 3-2 gibi önemli bir sayıyla gelen Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun 85-69'luk galibiyeti sonrası 7'inci, şampiyonluk maçına çıkacak. Anadolu Efes'in 6. maçta kesin gözüyle bakılan şampiyonluğu da böylelikle ertelenerek 7. maçtaki performansına kaldı.

FENERBAHÇE BEKO: 85 – ANADOLU EFES: 69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele eden iki takımın, 6 maçlık çekişmeli mücadelesi 3-3'lük beraberliğe ulaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta Fenerbahçe Beko: 85 – Anadolu Efes: 69 oranla sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmayı 16 farkla kazanan Fenerbahçe Beko, 3 sayı çizgisinin gerisinden daha iyi bir isabet oranı yakaladı. Kenardan gelerek 21 sayı üreten Marko Guduric, maçın en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe Beko'da Guduric 21, Nicolo Melli 14, Kostas Sloukas ve Bobby Dixon 11'er, Melih Mahmutoğlu ve Nikola Kalinic 10'ar sayı üretti.

FENERBAHÇE BEKO – ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko'nun son maçı kazanmasıyla şampiyonluk 7. karşılaşmaya kaldı. Son maç, Anadolu Efes'in yuvasında 21 Haziran Cuma günü oynanacak. Sinan Erdem Salonu'ndaki karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Mücadele Trt Spor yayınıyla ekranlara gelecek.

FİNAL SERİSİ MAÇ SONUÇLARI

Final serisinde alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Maç: Anadolu Efes 56-73 Fenerbahçe Beko

2. Maç: Anadolu Efes 101-93 Fenerbahçe Beko

3. Maç: Fenerbahçe Beko 57-74 Anadolu Efes

4. Maç: Fenerbahçe Beko 82-73 Anadolu Efes

5. Maç: Anadolu Efes 86-76 Fenerbahçe Beko

6. Maç: Fenerbahçe Beko 85-69 Anadolu Efes