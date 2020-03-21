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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda koronavirüs şüphesi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin corona virüs belirtisi taşıdığı açıklandı.

21.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:08
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda koronavirüs şüphesi
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin corona virüs belirtisi taşıdığı açıklandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Malcolm Thomas, basketbol, Ekonomi

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