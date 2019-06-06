Fenerbahçe Beko, BSL'de finale yükseldi

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Özlem Yalman, Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen

TOFAŞ: Kenneth Kadji, Kyle Weems 11, Samuel Mejia 14, Frank Elegar 14, Travis Trice 5, Barış Ermiş, Berkan Durmaz 6, Muhaymin Mustafa, Muhsin Yaşar 7, Yiğit Arslan 14

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 12, Melih Mahmutoğlu 9, Nicolo Melli 9, Marko Guduric 10, Nikola Kalinic 10, Ahmet Düverioğlu 10, Sinan Güler 7, Kostas Sloukas 9

1'İNCİ PERİYOT: 14-25

İLK YARI: 28-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-61

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı 71-76'lık skorla yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükseldi. Fenerbahçe Beko böylelikle, final serisinde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ve Melih'in üst üste kaydettiği üçlüklerle 9-0'lık seri yakaladı. TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene erken mola almak zorunda kalırken, dönüşte de ritmini koruyan sarı lacivertli ekip ilk 4 dakikayı 1-15 önde geçti. Sonrasında Bursa temsilcisi her ne kaar Berkan ve Mejia'nın sayılarıyla toparlanma sinyalleri verse de Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 14-25 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte de etkili olan Fenerbahçe Beko, 16'ncı dakikayı Guduric'in üst üste sayılarıyla 21-39 önde geçti ve farkı da 18'e çıkardı. Pota altı üstünlüğünü sürdüren sarı lacivertli ekip, soyunma odasına 28-42'lik skor avantajıyla gitti. Üçüncü çeyrekte hücumlarında ağırlıkla potaya doğru hücum eden Fenerbahçe Beko, bu bölümde kolay basketler bulmaya devam etti. Periyodun son dakikasına doğru girilirken Ahmet Düverioğlu'nun smaç basketi sonrası fark da 21'e yükseldi: 40-61. Muhsin'in basket-faul atışları sonrası konuk ekip kader çeyreğine 43-61 üstün başladı.

Final çeyreğinin ilk bölümlerinde savunmasını sertleştiren TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yu 4 dakikada 4 sayıda tuttu. Bununla birlikte Kyle Weems'in kritik üçlük isabetiyle taraftar desteğini de arkasına alan TOFAŞ, 35'inci dakikada geride kalırken Yiğit Arslan'ın elinden bulduğu üç sayılık isabetle farkı tek hanelere indirdi: 58-65. Akabinde Weems'in üç sayılık, Yiğit'in de turnike basketiyle fark 2'ye düştü: 63-65. Fenerbahçe Beko, bu çeyrekte uzun bir aranın ardından Nikolo Melli ile serbest atıştan sayılar bularak nefes alsa da, Mejia'nın üç sayılık basketle verdiği cevap sonrası fark bu kez 1'e indi: 66-67.

Çeyreğin sonlarına doğru maçta ilk kez öne geçme şansı yakalayan TOFAŞ, Trice ile bu hücumundan yararlanamayınca Melih ve Ali Muhammed'in turnike basketleri sonrası Fenerbahçe Beko skoru 66-71'e getirdi. Son ana kadar heyecan sürerken serbest atış çizgisinde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, maçı 71-76'lık skorla kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

Kaynak: DHA