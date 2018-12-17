Fenerbahçe Beko, Cska Moskova'yı Ağırlayacak

THY Avrupa
Ligi 13. haftasında Fenerbahçe Beko
, yarın Rusya
temsilcisi CSKA Moskova
ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, beIN
Sports 3 kanalından yayımlanacak.
Şu ana kadar sadece bir kez mağlup olan ve 11 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe Beko, ligde lider durumda bulunuyor.
CSKA Moskova ise 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.
THY Avrupa Ligi'ndeki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes
'e karşı alan Fenerbahçe Beko, üst üste 8 karşılaşmayı kazandı.
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Kaynak: AA