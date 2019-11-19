Haberler » Spor » Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ve Westermann sakatlandı - Spor

Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ve Westermann sakatlandı

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Nando de Colo ve Leo Westermann'ın sakatlık sebebiyle forma giyemeyeceği açıklandı.

19.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:31

'ya İspanya deplasmanı öncesi kötü geldi. Sarı-lacivertli ekipte takımın etkili isimlerinden Nando de Colo ile Leo Westermann'ın kadrodan çıkarıldığı ve ile Asvel Lyon mücadelelerinde forma giyemeyeceği belirtildi.

Fransız basketbolcuların sakatlıklarıyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Takımımızda sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando de Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, Barcelona ve Lyon seyahatleri için takım kafilesinde yer almıyor" denildi.

Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ve Westermann sakatlandı

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Barcelona, Beko, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:41 Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
19:40 Okan Buruk: Galatasaray ile hedefimiz aynı
19:39 Okan Buruk: "İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak"
19:34 Adana Demirspor'da Stokes kadro dışı
19:30 Göztepe'nin yeni stadında koltukların montajına başlandı
19:18 Okan Buruk'tan "Galatasaray'ın başına geçecek misiniz" sorusuna net yanıt!
19:06 19 Yaş Altı Milli Takımımız, Elit Tur'a yükseldi!
18:06 Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor!
17:49 Şenol Güneş'in dünürü Hayri Süreyye Kelleci hayatını kaybetti
16:47 Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ve Westermann sakatlandı
19.11.2019 19:51:56