Haberler » Spor » Fenerbahçe Beko'da Stimac ayrıldı - Spor

Fenerbahçe Beko'da Stimac ayrıldı

Fenerbahçe Beko, sezon başında 3 aylığına anlaşma yaptığı 32 yaşındaki Sırp pivot Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı.

23.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:30 Fenerbahçe Beko'da Stimac ayrıldı

, sezon başında 3 aylığına anlaşma yaptığı 32 yaşındaki Sırp pivot Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-20 sezonunun geride kalan bölümünde Fenerbahçe Beko formasını giyen ve bu süreçte takımımıza önemli katkıları bulunan Vladimir Stimac ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Stimac'a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" denildi.



Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:23   Beşiktaş deplasmandaki derbilerde istediği sonuçları alamıyor - Spor
12:23   İtalyan efsanesinden Türk Milli Takımı'na övgü dolu ifadeler - Spor
12:18   Hentbolda İstanbul Üniversitesi fırtınası - Spor
12:11   Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Of yolunda Beymelek engelini tek golle geçti - Spor
12:07   Masa Tenisi Yerel Lig 4.Etap müsabakaları tamamlandı - Spor
11:09   Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına sürpriz eleştiri: Mahcup olduk - Spor
10:56   F.Bahçe Beko'da müjde ve ayrılık bir arada - Spor
10:45   Derbideki tartışmalar sonrası, Beşiktaş'tan çarpıcı karar - Spor
10:21   Yusuf Yazıcı'dan kahreden haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı - Spor
10:09   Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez'in, boksör Anthony Joshua ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi - Spor
23.12.2019 12:30:27