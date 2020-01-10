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Fenerbahçe Beko'da Westermann sevinci

Fenerbahçe Beko'nun sezon başında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'tan transfer ettiği Leo Westermann, son haftalardaki performansıyla teknik ekibin ve taraftarların yüzünü güldürüyor.

10.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:06Fenerbahçe Beko'da Westermann sevinci

Fenerbahçe Beko'nun sezon başında ekibi Zalgiris Kaunas'tan transfer ettiği Leo Westermann, son haftalardaki performansıyla teknik ekibin ve taraftarların yüzünü güldürüyor.

Turkish Airlines Euroleague'de sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko, son iki haftada deplasmanda gelen Olympiakos ve Baskonia Vitoria Gasteiz galibiyetleriyle birlikte rahat bir nefes aldı. Sezon başında şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve bu doğrultuda önemli transferlere imza atan sarı-lacivertli ekipte takımın kötü gidişatı ile birlikte eleştirilen oyuncuların başında Fransız oyun kurucu Leo Westermann geliyordu. 27 yaşındaki oyuncu, son haftalardaki performansı ile Fenerbahçe'nin Euroleague'de üst üste aldığı deplasman galibiyetlerinde takıma verdiği katkı ile beğeni topladı.

TEK MAÇTA SEZON TOPLAMINI GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe Beko'nun dün akşam deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz'i 79-65 mağlup ettiği maçta Leo Westermann, şu ana kadar sarı-lacivertli forma altında en iyi performansını sergilerken dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. Baskonia Vitoria Gasteiz mücadelesi öncesinde geride kalan 17 haftada Euroleague'de 11 maçta süre alan Westermann, toplamda sadece 19 sayı üretirken maç başı 1.11 sayı ortalaması yakalamıştı. 27 yaşındaki oyuncu, dün oynanan Baskonia mücadelesinde ise 21 sayı üreterek hem takımının en skorer ismi oldu hem de geride kalan haftalarda attığı sayıyı tek bir maçta geçmeyi başardı.

REKOR GELDİ

Öte yandan, Westermann, dünkü karşılaşmada iki de rekor kırdı. Ürettiği 21 sayıyı 7/8 üçlük isabeti üzerinden bulan Westermann, en çok üç sayı isabeti bulduğu mücadeleyi geride bıraktı. Fransız oyun kurucu ayrıca dün Baskonia potasına bıraktığı 21 sayıyla da Euroleague'de en çok sayı attığı maçı oynadı.

LİGDE DE PERFORMANSINI YUKARI ÇEKTİ

Leo Westermann, Euroleague'in yanı sıra ING Basketbol Süper Ligi'nde de son haftalarda göz dolduruyor. Fenerbahçe Beko'nun son iki haftada aldığı Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ve Frutti Extra Bursaspor galibiyetlerinde önemli pay sahibi olan deneyimli oyuncu, bu iki maçta toplamda 29 sayı üretti ve 8 de asist yaptı.



Zalgiris Kaunas, Malcolm Thomas, Litvanya, Spor

Kaynak: DHA

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