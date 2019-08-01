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Fenerbahçe Beko'dan Guduric'e teşekkür

Fenerbahçe Beko, NBA'in Memphis Grizzlies takımına transfer olan Marko Guduric için teşekkür mesajı yayımladı.

01.08.2019 09:34 Fenerbahçe Beko'dan Guduric'e teşekkür
Fenerbahçe Beko, NBA'in Memphis Grizzlies takımına transfer olan Marko Guduric için teşekkür mesajı yayımladı. İki sezon Fenerbahçe Beko forması giyen Sırp basketbolcunun kariyerine ABD'de devam edeceği belirtildi.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İki sezon boyunca formamıza en iyi şekilde hizmet eden Marko Guduric, bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA'de temsil eden oyuncular arasına katılmıştır. Guduric'e, çubuklu formaya katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz."



Amerika Birleşik Devletleri, Memphis Grizzlies, Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: DHA

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