Haberler » Spor » Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'dan 26 sayı fark yedi - Spor

Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'dan 26 sayı fark yedi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in dokuzuncu hafta maçında deplasmanda Barcelona'ya 89-63 yenildi.

21.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:45

Euroleague'in dokuzuncu haftasında , deplasmanda İspanyol ekibi 'ya konuk oldu.

26 SAYI FARKLA YENİLDİ

Sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 25-15 geride kapatırken, soyunma odasına da 44-30 yenik girdi. Ev sahibi ekip üçüncü periyotta farkı iyice açtı ve final periyoduna 67-40 üstün girdi. 4. periyotta da Fenerbahçe'nin çabaları sonuçsuz kalınca mücadele Barcelona'nın 89-63 galibiyeti ile sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte en skorer oyuncusu 12 sayıyla Joffrey Lauvergne olurken; onu 8'er sayıyla Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu takip etti.

Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'dan 26 sayı fark yedi

Fenerbahçe, Barcelona, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (6)
TC:AKIL ALMAZ BİR OLAY 9 MAÇ 6 DEPLASMAN BU DA TESADÜF MÜ ACABA - KİMSEYE DE YEDİRMEM BU TAKIM 2014 TEN BERİ BARÇAYA YENİLMİYORDU
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
GAZETEÇİ:30 milyonluk kadro ve oynanan oyuna bak arkadaş insan şaşçak valla hata kimde okadar yatırım yap basketbola sonrada ne hallere düş Euroleague''de bukadarda olmaz takım içinde lider yok bence oyuncular cok savruk ve yönetim bir el atmazsa gecen sene anadolu efesin düşdügü hale düşer bence fener bahçe basketbol takımı
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ERGİN ATAMAN:geçen sene Anadolu Efes ne hale düşmüş Efes Türkiyede şampiyon oldu euroleaguede final oynadı
Yayından Kaldır
2 0
ESKİ BİR DOST:Beyler ayıp oluyor be
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FENERLİ:bir senede nasıl bu kadar dibe vurdunuz
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
HASANN:Ne oldu bu takıma arkadaş anlayabilmiş değilim
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
11:19 Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısını açıkladı: 17 bin 866
11:18 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar tekrar başlıyor
11:18 Milas Belediyespor hafta sonu evinde Alanyaspor'u ağırlayacak
11:16 Pınar Karşıyaka'nın muhtemel rakipleri!
11:16 Bakan Kasapoğlu: Radikal kararlar almamız gereken bir süreçteyiz
11:16 İsmail Keleş madalyayı 0,1 puanla kaçırdı!
11:16 Bakan Kasapoğlu: "Seyircilerimizi tartışma ve kavgadan uzak tutmalıyız"
11:12 Doncic tarihe geçti, Dallas evinde kazandı
10:38 Mourinho Tottenham'dan yıllık 15 milyon pound kazanacak
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:03 Fenerbahçe 26 sayı fark yedi, Obradovic'in sözleri yine olay oldu
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:40 Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'dan 26 sayı fark yedi
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
00:30 Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile evlendiği iddia edildi!
21.11.2019 11:24:22