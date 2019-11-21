Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'dan 26 sayı fark yedi

Euroleague'in dokuzuncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk oldu.

26 SAYI FARKLA YENİLDİ

Sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 25-15 geride kapatırken, soyunma odasına da 44-30 yenik girdi. Ev sahibi ekip üçüncü periyotta farkı iyice açtı ve final periyoduna 67-40 üstün girdi. 4. periyotta da Fenerbahçe'nin çabaları sonuçsuz kalınca mücadele Barcelona'nın 89-63 galibiyeti ile sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte en skorer oyuncusu 12 sayıyla Joffrey Lauvergne olurken; onu 8'er sayıyla Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu takip etti.