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Fenerbahçe Beko, derbide yarın Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında derbi maçta yarın Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya gelecek.

25.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:18Fenerbahçe Beko, derbide yarın Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında derbi maçta yarın Fenerbahçe Beko ile Doğa karşı karşıya gelecek.
Ülker ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.15'te başlayacak.
Ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son iki lig maçını kazanarak derbiye çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sahasında oynadığı 10 maçı da kazandı.
Galatasaray Doğa Sigorta ise Ataşehir'e 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.
Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Doğa Sigorta, 19 sayı farkla 83-64 kazanmıştı.

Malcolm Thomas, Galatasaray, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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