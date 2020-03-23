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Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, karantinada olduğunu ve koronavirüse yakalandığını belirtti. Hastanede kontrol altında tutulduğunu söyleyen Cenk Renda, tedavisinin ne zaman başlayacağının belirsiz olduğunu ifade etti.

23.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:56

Fenerbahçe Beko'da koronavirüs şüphesi taşıyan isimlerden olan İdari Menajer Cenk Renda, yoğun bakımda olduğu iddialarını yalanladıktan sonra "Karantina altındayım. Yüzde 1 milyon koronayım" ifadelerini kullandı.

Sözcü 'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Renda yoğun bakımda olmadığını, hastanede kontrole tabi tutulduğunu açıkladı. Renda, "Karantina altındayım. Tedaviye başlayacaklar ama ne zaman bilmiyorum çünkü bir daha test yaptılar. Korona'yım yüzde bir milyon. Zor bir durum, zor bir süreç. Kusura bakmayın telefonlarınızı açamıyorum, konuşmak istemiyorum. Dikkat edin kendinize"mesajını paylaştı.

"SONUÇLAR NETLEŞİNCE BİLGİLENDİRME YAPILACAKTIR"

Renda geçtiğimiz gün yoğun bakıma alındığı iddialarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve "Ne yazık ki sosyal medya üzerinde çok fazla bilgi kirliliği var. Yoğun bakımda olduğum bilgisi doğru değil. Ancak, çok donanımlı bir hastanede, sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyorum. Takımımızla ilgili gerekli açıklamayı kulübümüz yaptı, sonuçlar netleşince mutlaka yine bilgilendirme yapılacaktır. Desteğiniz ve iyi mesajlarınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı lacivertli kulüp, Fenerbahçe Beko'da bazı isimlerin koronavirüs şüphesi taşıdığını duyurmuş ve bütün takımın detaylı taramadan geçtiğini açıklamıştı.

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Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım

Haberin Videosu :

TBL ekibi Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Etiketler : Malcolm Thomas, Karantina, Sözcü, Spor

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