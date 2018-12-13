Fenerbahçe, BEKO ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Fenerbahçe Kulübü, BEKO'nun erkek basketbol takımına sponsor olduğunu açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsorunun BEKO olduğu ve anlaşmanın 16 Aralık Pazar günü saat 11.15'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda imzalanacağı duyuruldu.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"TAKIMIMIZA SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUZ"

"Ülkemizde basketbol adına birçok ilki hayata geçiren, elde ettiği ulusal-uluslararası başarılar ve şampiyonluklarla Avrupa'nın ve dünyanın sayılı markalarından biri olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız ile BEKO, sponsorluk anlaşması imzalıyor. Dünyanın önde gelen beyaz eşya markası BEKO ile kulübümüz arasında yapılacak bu heyecan verici iş birliği, 16 Aralık Pazar günü Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek buluşma ile kamuoyuna duyurulacak. Başkanımız Ali Y. Koç ve yöneticilerimiz, Fenerbahçe Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zeljko Obradovic, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının katılımıyla gerçekleştireceğimiz basın toplantısı saat 11.15'te gerçekleştirilecektir. Sponsorumuz BEKO'ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor takımımıza Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'de sonsuz başarılar diliyoruz."