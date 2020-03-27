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Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı

Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

27.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:44

Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Üçer, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Tat ve koku alamama ve çok hafif öksürük dışında herhangi bir sorunum yok." ifadelerini kullandı.

İşte Üçer'in paylaşımının tamamı:

Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı

4 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe Spor Kulübü, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen sonuçlara göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişinin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.

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Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Etiketler: Malcolm Thomas, Koronavirüs, Spor

Haberin Videosu :

Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, yeni tip koronavirüs salgınına yakalandığını açıkladı

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