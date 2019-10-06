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Fenerbahçe Beko'nun efsane malzemecisi Erkan Karaca, Ali Koç'a türkü söyledi!

Fenerbahçe Beko'nun efsane malzemecisi Erkan Karaca, Başkan Ali Koç'a "Seherde bir bağa girdim" türküsünü söyledi. Bu anlar sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

06.10.2019 12:38

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun malzemecisi Erkan Karaca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a "Seherde bir bağa girdim" türküsünü söyledi. Koç, Karaca'nın "Beğendiniz mi başkanım" sorusuna "Muhteşem" yanıtını verdi.

VİDEO BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN PAYLAŞILDI

30 yılı aşkın bir süredir Fenerbahçe'de görev yapan Karaca'nın videosu sosyal medyada gündem oldu. Bu video binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

GEÇEN SENE ALİ KOÇ'A FORMA HEDİYE ETMİŞTİ

Erkan Karaca geçtiğimiz sene Ali Koç ile görüşerek forma hediye etmişti. Karaca, "Kulübümüzün 37. başkanı olmanız sebebiyle hatıra forması hazırladım size. İnşallah büyük şampiyonluklara, büyük başarılara imza atarsınız" demişti.

Fenerbahçe Beko'nun efsane malzemecisi Erkan Karaca, Ali Koç'a türkü söyledi!

Fenerbahçe, Ali Koç, Beko, Spor

YORUMLAR(7)
AYŞE:türküden anlarmıymışki
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EFE CAN:bende ses yok antalyanin baglarini mi caliyo
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ADINIZI YAZIN-:bakal körmüsün nesin be kardesim fenerin penaltilari verilmedi 26 tane sut var yedisi kalecide kaldi sen dahada gol posuzyonu yok diyorsun gözlük tak
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CANMEN:YOK BE RENKTASIM. . . . PALDIR, KüLDüR KöRü KöRüNE SALDIRMAYDI BIZIMKISI. . . VE BU DAKIKA YEDIDE BASLADI. . . . COOOK SUURSUZCA OYNADIK. . . SABIRLI OLSAYDIK BU MAC BAMBASKA BITERDI. . . ANTALYANIN NET GOL POZISYONUNU BIR NEVI KENDIMIZ YARATTIK. . . ALLAHTAN ALTAY BIZI FELAKETTEN KORUDU. . . BU BI GERCEK. . . AMA O KADAR KREDILERISI OLSUN BE TAKIMIN. . . YALNIZ BöYLE ACEMELIK YAKISMADI VE INSALLAH BI DAHA YASAMAYIZ. .
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EFEDAYI:Takım 15 milyon euroluk Antalya''ya sahasında yenilmiş . doğru dürüst tek pozisyonun yok ; rakibin durmadan pozisyona girmiş , kalecin yüzde yüz üç kurtarış yapmış. Sen hala saz çaldır. . .
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