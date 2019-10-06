Fenerbahçe Beko'nun efsane malzemecisi Erkan Karaca, Ali Koç'a türkü söyledi!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun malzemecisi Erkan Karaca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a "Seherde bir bağa girdim" türküsünü söyledi. Koç, Karaca'nın "Beğendiniz mi başkanım" sorusuna "Muhteşem" yanıtını verdi.

VİDEO BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN PAYLAŞILDI

30 yılı aşkın bir süredir Fenerbahçe'de görev yapan Karaca'nın videosu sosyal medyada gündem oldu. Bu video binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

GEÇEN SENE ALİ KOÇ'A FORMA HEDİYE ETMİŞTİ

Erkan Karaca geçtiğimiz sene Ali Koç ile görüşerek forma hediye etmişti. Karaca, "Kulübümüzün 37. başkanı olmanız sebebiyle hatıra forması hazırladım size. İnşallah büyük şampiyonluklara, büyük başarılara imza atarsınız" demişti.