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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Baskonia ekibiyle karşılaşacak.

16.10.2019 09:58Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Baskonia ekibiyle karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona kötü başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk iki maçında sırasıyla Real Madrid ve Kızılyıldız mts takımlarına yenildi.
Avrupa'da 512. randevu
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 512. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 511 karşılaşmada 295 galibiyet elde ederken, 216 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 309 maça çıkan Fenerbahçe, 184 galibiyet alırken, 125 kez mağlup oldu.
Fenerbahçe ile Baskonia, Avrupa kupalarında 24. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette daha önce oynanan 23 karşılaşmada İspanyol temsilcisinin galibiyetlerde 12'ye 11'lik üstünlüğü bulunuyor.
Ekipler arasında oynanan son 10 mücadelede ise sarı-lacivertliler 3 kez rakibine yenilirken, parkeden 7 kez mutlu ayrıldı.

Fenerbahçe, Baskonia, Avrupa, Beko, Spor

Kaynak: AA

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