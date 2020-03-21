Fenerbahçe Beko’nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ’tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık

Fenerbahçe Beko'nun erteleme kararı öncesi ligde karşılaştığı son takım olan TOFAŞ'ta genel menajer Tolga Öngören, Fenerbahçe Beko'nun açıklamasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Temennilerinin, test sonucunun negatif çıkması olduğunu belirten Öngören, şöyle konuştu:

"5-6 GÜN DAHA BEKLEYECEĞİZ GİBİ GÖRÜLÜYOR"

"Maalesef açıklamayı öğrendiğimiz andan itibaren telefonlarımız susmuyor. Son maçımızı Fenerbahçe ile oynamıştık. Doktorlarımızla görüştük. Yarın maçtan sonraki 8'inci günümüz. Doktorumuz, semptom görülmeden teste girilmediğini söyledi. 5-6 gün daha bekleyeceğiz gibi görülüyor. Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz. Fenerbahçe maçı bittiği gibi Bursa'ya gelip, tesislerimizi önlem amaçlı kapatmış ve idmanları durdurmuştuk."

Kaynak: AA

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