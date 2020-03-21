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Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık

Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında yeni tip koronavirüs belirtileri görülen Fenerbahçe Beko'nun, erteleme kararı öncesi ING Basketbol Süper Ligi'nde karşılaştığı son takım olan TOFAŞ'ta genel menajer Tolga Öngören, "Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

21.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:41

Fenerbahçe Beko'nun erteleme kararı öncesi ligde karşılaştığı son takım olan TOFAŞ'ta genel menajer Tolga Öngören, Fenerbahçe Beko'nun açıklamasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Temennilerinin, test sonucunun negatif çıkması olduğunu belirten Öngören, şöyle konuştu:

"5-6 GÜN DAHA BEKLEYECEĞİZ GİBİ GÖRÜLÜYOR"

"Maalesef açıklamayı öğrendiğimiz andan itibaren telefonlarımız susmuyor. Son maçımızı Fenerbahçe ile oynamıştık. Doktorlarımızla görüştük. Yarın maçtan sonraki 8'inci günümüz. Doktorumuz, semptom görülmeden teste girilmediğini söyledi. 5-6 gün daha bekleyeceğiz gibi görülüyor. Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz. Fenerbahçe maçı bittiği gibi Bursa'ya gelip, tesislerimizi önlem amaçlı kapatmış ve idmanları durdurmuştuk."

Fenerbahçe Beko’nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ’tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık

Kaynak: AA

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ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Etiketler : Malcolm Thomas, Tolga Öngören, Spor

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MEMET33:FATİH TERİMİN ''''İMPARATOR'''' OLDUĞU BİR KEZ DAHA TESCİL EDİLMİŞTİR NOKTA
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