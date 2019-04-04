04 Nisan 2019, 23:58
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Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Avrupa Ligindeki Rakipleri Belli Oldu

THY Avrupa Liginde normal sezonu daha önce lider tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko, Zalgiris ile Anadolu Efes ise Barcelona Lassa ile eşleşti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 30. ve son haftasında konuk olduğu İspanya'nın Real Madrid takımını 93-86 yenerek önemli bir sürprize imza atan Zalgiris, sezonu 8. sırada tamamladı ve play-off'ta sarı-lacivertli takımla eşleşti.

Fenerbahçe'nin TOP 8'de Zalgiris'i ağırlayacağı ilk 2 maç 16-17 Nisan ve 18-19 Nisan tarihlerinde Ülker Arena'da oynanacak. Ligde bugün yapılan maçların ardından play-off'taki tüm eşleşmeler kesinleşti. Organizasyonda normal sezon yarın oynanacak 4 müsabakayla tamamlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)

CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)

İspanya, Beko, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA



YORUMLAR (3)
TİM0135: Fb,barcelona, cska, pana final fourda finalin adı pana=fb :)
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TUNÇ06: EN AZINDAN FİNAL OYNAMA ŞANSIMIZ VAR İNŞ. KUPA AMA ZOR REALM .ÇOK GÜÇLÜ..
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BAS FB : Fb hepsine basar geçer efeste dahil
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