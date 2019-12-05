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Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde konuğu ALBA Berlin

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın Almanya'nın ALBA Berlin ekibini ağırlayacak.

05.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:28Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde konuğu ALBA Berlin
, THY Ligi'nin 12. haftasında yarın Almanya'nın ALBA Berlin ekibini ağırlayacak.
Ülker ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve averajla haftaya 13. sırada girdi.
Fenerbahçe Beko, ligdeki son maçında Rusya temsilcisi Khimki'yi 89-76 mağlup etti.
Fenerbahçe, 300. galibiyet için parkede
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 521. maçına ALBA Berlin müsabakasıyla çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 520 karşılaşmada 299 galibiyet elde ederken, 221 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 318 maça çıkan Fenerbahçe, 188 galibiyet alırken, 130 kez mağlup oldu.

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Kaynak: AA

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