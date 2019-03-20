Fenerbahçe Beko, Rusya Deplasmanında

Basketbolda THY Avrupa
Ligi'nde lider durumda bulunan Fenerbahçe Beko
, 28. hafta mücadelesinde yarın Rusya
temsilcisi CSKA Moskova
ile deplasmanda karşılaşacak.
Moskova'da Megasport Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Maç beIN
Sports Haber kanalından naklen yayımlanacak.
Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında rakibiyle İstanbul
'da oynadığı karşılaşmayı 79-75 kazanmıştı.
Fenerbahçe Beko, ligde 23 galibiyet ve 4 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki CSKA Moskova ise 21 galibiyet alırken rakiplerine 6 kez mağlup oldu.
Bu arada, Fenerbahçe Beko'nun uzun oyuncusu Jan Vesely
, yarınki karşılaşmada 7 ribaunt aldığı takdirde THY Avrupa Ligi'nde 1000 ribaunt barajını aşan 14. oyuncu olacak.
Moskova, Rusya Federasyonu, Beko, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA