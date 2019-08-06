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Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Sinan Güler ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

06.08.2019 12:09 Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Sinan Güler ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, 35 yaşındaki basketbolcunun iki sezondur sarı-lacivertli formayı giydiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
"Sinan Güler, yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler'e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz."

Sinan Güler, Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: AA

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