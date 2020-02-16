Fenerbahçe Beko, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko kazandı. Birinci periyoda Fenerbahçe Beko sert savunma yaparak başladı. Hücumda Darüşşafaka Tekfen, pota altında Hamilton ile sayı üretti. Periyodun bitimine 2 dakika 30 saniye kala yeşil-siyahlılar beraberliği yakaladı: 11-11. Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlarda dış atışlarından yararlanamasa da kazandığı fauller sonucunda ilk periyodu 13-11 önde tamamladı.İkinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Darüşşafaka Tekfen, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 22-21 öne geçti. Fenerbahçe Beko savunmada rakibinin organize olmasını engelledi ve hızlı hücumlarla Kalinic ve de Colo'dan bulduğu sayılarla skoru 29-22'ye getirdi. Darüşşafaka Tekfen, Erkan Veyseloğlu ve Hamilton ile bulduğu 8 sayıyla devreye 30-30 beraberlikle gitti.

MÜCADELE HEYECAN FIRTINASI ŞEKLİNDE GEÇTİ

Üçüncü periyoda hızlı başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Üst üste bulduğu sayılarla sarı-lacivertliler farkı 8 sayıya çıkardı: 42-34. Pota altında Hamilton'la sayılar üreten Darüşşafaka Tekfen, periyodun bitimine 2 dakika 44 saniye kala 43-42 öne geçti. Kalan sürede iyi savunma yapan yeşil-siyahlılar 3.periyodu 48-47 önde tamamladı. Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü periyotta pota altında Hamilton ile sayı üreten Darüşşafaka Tekfen'e karşı Datome'nin 3'lükleri ile Fenerbahçe sayı farkının artmasını önledi: 61-61. Maçın bitimine 20 saniye kala Fenerbahçe Beko 70-66 öne geçti. Çekişmeli geçen periyotta Fenerbahçe Beko'da Sloukas faul atışlarında hata yapmadı ve mücadeleyi sarı lacivertliler 74-71 kazandı.