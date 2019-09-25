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Fenerbahçe Beko, Stimac'a lisans çıkardı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Sırbistanlı pivot Vladimir Stimac'a lisans çıkardı.

25.09.2019 15:11Fenerbahçe Beko, Stimac'a lisans çıkardı
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Sırbistanlı pivot Vladimir Stimac'a lisans çıkardı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Sırp basketbolcu, sarı-lacivertli kulübün yeni sezon takım kadrosunda yer aldı.
Stimac, sakat ve eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle Fenerbahçe Beko ile sezon öncesi kamp çalışmalarına da katılmıştı.
Daha önce Türkiye'de Eskişehir Basket, Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Anadolu Efes formaları giyen 2,11 metre boyundaki Stimac, geride kalan sezonu Türk Telekom'da tamamlamıştı.

Fenerbahçe, basketbol, Beko, Spor

Kaynak: AA

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