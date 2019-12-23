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Fenerbahçe Beko, Stimac'la yolları ayırdı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Sırp pivot Vladimir Stimac'la sözleşme uzatmadığını açıkladı.

23.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:18 Fenerbahçe Beko, Stimac'la yolları ayırdı
Takımı, Sırp pivot Vladimir Stimac'la sözleşme uzatmadığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sezon başı 3 aylık sözleşme imzalanan ve kontratı biten Stimac'la yola devam edilmeyeceği duyurularak, "Vladimir Stimac ile kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Stimac'a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.
Stimac, Fenerbahçe Beko'yla THY Avrupa Ligi'nde 8, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 7 maça çıktı. Avrupa'da 4.6 sayı ortalaması yakalayan Stimac, ligde ise maç başına 5.7 sayı üretti. Stimac, Avrupa Ligi'nde ASVEL deplasmanında attığı 21 sayıyla takımına galibiyeti getiren isimlerin başında gelmişti.

Fenerbahçe, basketbol, Beko, Spor

Kaynak: AA

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