Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda: Hedefimiz 4 kupayı da kazanmak

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER- Özgür KABAN / İSTANBUL, - Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, "Fenerbahçe Beko Avrupa'da bir marka. Bizim her zaman hedefimiz Final-Four ve ardından kupa. Bu sezon 4 kupayı da müzemize götürmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, sarı lacivertli takımın yeni sezon hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını ve sakatlıktan uzak bir lig olmasını dileyen Cenk Renda, ilk 7-8 haftanın İstanbul ağırlıklı bir fikstür olmasının avantajları olacağını belirterek, "Yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı olsun. Geçen sezon bunun sıkıntısını çok yaşamıştık, sakatlıktan uzak bir yıl olsun. Güzel bir kura oldu. İBB ile başlıyoruz. Kağıt üstünde kolay rakip gibi görünüyor ama hiçbir zaman basketbolda kolay rakip yok. Böyle maçlara oyuncuların motive olması zor oluyor. Her maç bizim için önemli, maçlara tek tek bakacağız. İlk 7-8 haftanın ağırlıklı İstanbul'da olması oyuncularımızın Euroleague temposundan sonra hafta sonlarını evlerinde geçirecek olmaları açısından bizim için bir artı" şeklinde konuştu.

Sezona Anadolu Efes ile oynayacağı Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ile başlayacaklarını ve kupayı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade eden Renda, "Sezonu Anadolu Efes maçıyla kapatmıştık, Anadolu Efes ile oynayacağımız Cumhurbaşkanlığı Kupası ile açıyoruz. Biz kulüp ve camia olarak 4 kupayı da kazanmayı hedefliyoruz. Bu 4 kupayı da alabilecek güçteyiz. Bu kupalardan biri de Cumhurbaşkanlığı Kupası. Bu kupayı alıp sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bunun için kadromuzu yaptık, idmanlarımıza başlayacağız. 26 Eylül'de de Anadolu Efes'e karşı Gaziantep'te kupayı alıp sezona başlamak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Hedeflerinin bu sezon 4 kupayı da kazanmak olduğunu söyleyen Renda, "Şu anda mevcut bir transfer düşünmüyoruz. Çok değerli 4 oyuncu aramıza kattık: Nando de Colo, Derrick Williams, Leo Westermann ve Berkay Candan. İyi bir kadro olduk. Bu kadronun oluşmasında bize maddi imkanları sağlayan başkanımız Ali Koç'a, başkan yardımcımız Semih Özsoy'a ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Çok önemli bir katkıda bulundular. Böyle bir ekonomik durumda onlar ellerini taşın altına koydular. Zeljko Obradovic ve Maurizio Gherardini'ye de teşekkür ediyorum. Onlarda maddi yetkiler doğrultusunda çok iyi transferlere imza attılar. Zaten çok iyi kadromuz vardı. Jan Vesely, Ahmet Düverioğlu, Gigi Datome, Kostas Sloukas ve Melih Mahmutoğlu'da Fenerbahçe Beko'da kalmayı tercih ettiler. Umarım 4 kupayı birden alarak sezonu noktalayacağız. Fenerbahçe Beko Avrupa'da bir marka. Bizim her zaman hedefimiz Final-Four ve ardından kupaya uzanmak. Avrupa'da rakiplerimiz de çok iyi kadrolar kuruyorlar: CSKA Moskova, Barcelona ve Anadolu Efes. Çok kaliteli bir lig olacak" diye konuştu.

