21.06.2019 15:30
Haberler » Güncel » Haber

Fenerbahçe Beko taraftarı Sinan Erdem'de yerini alacak

Fenerbahçe Beko taraftarı Sinan Erdem

Tahkim Kurulu tarafından seyircisiz oynama cezasının ertelenmesiyle Fenerbahçe Beko taraftarları, Anadolu Efes ile oynanacak şampiyonluk maçında Sinan Erdem Salonu'ndaki yerini alabilecek.

Tahkim Kurulu tarafından seyircisiz oynama cezasının ertelenmesiyle Fenerbahçe Beko taraftarları, Anadolu Efes ile oynanacak şampiyonluk maçında Sinan Erdem Salonu'ndaki yerini alabilecek. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile oynayacağı play-off final serisi yedinci maçı için, sarı-lacivertli kulübün aldığı seyircisiz oynama cezasına yaptığı itiraz Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından değerlendirildi. Yapılan inceleme sonunda seyircisiz oynama cezasının 21.06.2019 tarihinden sonra oynanacak müsabakalarda uygulanması kararı alındı. Bu karar sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman tribünündeki yerlerini alabilecek.
(İHA)
Kaynak: İHA
Anadolu Efes , Tahkim Kurulu , Fenerbahçe , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:37 Nevşehir Belediyesi'nden genç yazarlara davet
15:37 Kadın Emeği Festivali Sertab Erener konseriyle başlıyor
15:37 Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla bir araya geldi
15:37 Erbeyli şehitleri geçen bir asra rağmen unutulmadı
15:37 Kazakistan Büyükelçisinden Yatırım Çağrısı
15:37 Bundesbank Başkanı'ndan 'stabil coin' uyarısı
15:37 Pazartesi başlıyor: Almanya ile imzalar atıldı