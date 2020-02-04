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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Rusya'da Zenit'le karşılaşacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak.

04.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:54Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Rusya'da Zenit'le karşılaşacak
Fenerbahçe Beko, THY Ligi'nin 23. haftasında yarın Rusya'nın takımına konuk olacak.
THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında yarın Zenit ile Fenerbahçe Beko, St. Petersburg kentinde Yubileyny Sarayı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.
Son 6 maçının 5'ini kazanarak yükselişe geçen ve play-off sınırıyla arasında sadece 1 galibiyet bulunan sarı-lacivertliler, 10 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.
Zenit ise 7 galibiyetle 18 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki maçta Zenit, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda son saniye basketiyle 84-81 galip gelmişti.
Avrupa'da 532. maç
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 532. maçına yarın Zenit karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 531 karşılaşmada 305 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 329 maçın 194'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Türk Hava Yolları, Malcolm Thomas, Avrupa, Zenit, Spor

Kaynak: AA

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