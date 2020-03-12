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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos'u ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

12.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:28
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos'u ağırlayacak
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.
Çok kötü başladığı sezonda son 12 maçının 8'ini kazanarak 13 galibiyet ve averajla kendine 8. sırada yer bulan sarı-lacivertliler, ligdeki son maçında deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibine 82-68 mağlup oldu.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Yunan temsilcisi 81-78'lik skorla kazanmıştı.
Avrupa'da 538. maç
Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 538. mücadelesine çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 537 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 229 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 335 maçın 197'sini kazandı, 138'inde sahadan mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Malcolm Thomas, Panathinaikos, Avrupa, Spor

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