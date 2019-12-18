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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zenit'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın sahasında Rusya temsilcisi Zenit'i ağırlayacak.

18.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:30Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zenit'i konuk edecek
Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Ligi'nin 15. haftasında yarın sahasında Rusya temsilcisi 'i ağırlayacak.
Ülker ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında dün deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımına 81-78 mağlup olan sarı-lacivertliler, bir gün aradan sonra Zenit'i konuk edecek.
Son 5 sezonda Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 14 maçta 5 galibiyet, 9 yenilgi yaşadı.
Zenit ise Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 3 galibiyet alırken, 11 müsabakada mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin 524. maçı
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 524. maçına Zenit karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 523 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 223 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 321 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 132 kez de mağlup oldu.
Fenerbahçe ile Zenit, THY Avrupa Ligi'nde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Avrupa, Zenit, Spor

Kaynak: AA

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