Fenerbahçe Beko - Tofaş: 89-56

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Mehmet Keseratar
, Kaan Büyükçil
, Musa Kazım
Çetin
FENERBAHÇE BEKO: Sinan Güler
9, Green 11, Guduric 11, Melli 10, Ahmet Düverioğlu
11, Ali Muhammed
5, Kalinic 13, Melih Mahmutoğlu
14, Barış Hersek
3, Ergi Tırpancı 2
TOFAŞ: Garrett 17, Weems 3, Kadji 4, Mejia 10, Muhsin Yaşar 8, Barış Ermiş
5, Yiğit Arslan 1, Elegar 2, Berkan Durmaz 2, Muhaymin Mustafa 2, Mert Konuk 2
1'İNCİ PERİYOT: 22-17
İLK YARI: 39-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-44
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Fenerbahçe Beko
, sahasında TOFAŞ'ı 89-56 mağlup etti.
Kaan Büyükçil, Mehmet Keseratar, Fenerbahçe, Beko, Spor
Kaynak: DHA