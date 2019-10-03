Haberler » Spor » Haber

Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya Anadolu Efes ile oynanan Playoff final serisinden yaşanan olaylar sonrasında 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

03.10.2019 10:29

Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko, ligdeki 5 maçını daha taraftarından yoksun oynayacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon play-off final serisinde Anadolu Efes ile oynanan 4. maçta yaşanan olaylar sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Sigortam.net İTÜ Basket karşılaşmasındaki seyircisiz oynama uygulamasının 5 maç daha süreceği belirtildi.

MİSAFİR TAKIM SEYİRCİSİ İZLEYECEK

Fenerbahçe Beko'nun evinde Gaziantep Basketbol ile 6 Ekim Pazar günü oynayacağı maçı sadece misafir takım seyircisinin izleyebileceği kaydedildi. Sarı-lacivertli takımın Türk Telekom, TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka ile deplasmanda oynanacağı karşılaşmalarda da Fenerbahçe Beko taraftarları için bilet satışının yapılmayacağı vurgulandı. Fenerbahçe Beko'nun 12. haftada Anadolu Efes ile dış sahada oynayacağı maçta da sarı-lacivertli taraftarların yer alamayacağı aktarıldı.

Fatih TerimFatih Terim'den Babel'e tepki! Oyundan çıkarken tebrik etmedi

Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi

Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko, Spor

YORUMLAR(12)
HARBİDEN:Az bile vermişler çokta geç alınmış verilmiş bir karar haddini aşalı yıllar oldu önüne geçemediler birtürlü ceza vermessen geçemessin
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:allah belanizi versin hepinizin isiniz gucunuz fener baska takimlar yok turkiyede
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
.:ÇİRKEF TAKIMIN ÇİRKEF TARAFTARI İŞTE . YENİLİNCE ÇEKEMEMEZLİKTEN KİM OLSA SALDIRIYORLAR . FEERİN TARAFTAR KİTLESİNİN ÇOĞU KEKOLARDAN OLUŞUYOR .
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
GÜNEY:yakında fenerbahçeli bir federasyon başkanıda oraya getirirler. cezayı iptal ederler.
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
KUZEY:O DA FENERLİ ZATEN SALAK. BİRAZ ARAŞTIR. ANGUT.
Yayından Kaldır
1 0
BJK:AZ BİLE VERMİŞLER TÜRKİYENİN TEK SEVİLMEYEN TAKIMI FENEVE
Yayından Kaldır
4 16
Cevap yaz
TFF VE BASKET FEDERAYONU KPSSİLE SEÇİLSİ:Basketboldan da soğutun bizi. Ya bu TFF ve Basketbol federasyonları cidden kapss ile seçilsin ya. Bu ne arkadaş takım 5 senedir tek diye böyle aşağı çekilmez. Galatasaray maçında niye bu cezaları vermediniz he?
Yayından Kaldır
2 4
Cevap yaz
HASTIR:haber başlığına bak. bu nu kim okusa, hemen futbol kulübüne ceza verildi sanır. haberi de onun için açıp okur.
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
GÜNEY:fenerbahçe ''''BEKO''''yazdığı için azıcık meraklısı basketbol olduğunu anlar.
Yayından Kaldır
3 1
TRAB61:haftaya cezayi kaldirirlar yada 2 maca düser bakin görün.
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
19:16 Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda korkutan anlar
19:09 Göksel gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi
19:06 Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers
19:00 PFDK'den Metin Diyadin'e 5 maç ceza
18:48 Medipol başakşehir ve borussia mönchengladbach'ın 11'leri belli oldu
18:46 Wolverhampton maçının 11'leri açıklandı
18:43 Mustafa Kaplan: "Galatasaray maçında dönüş yapmak istiyoruz"